США ждут большие проблемы из-за дефицита бюджета — Маск
09:05 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты ждут большие неприятности, если руководству страны не удастся сократить дефицит бюджета. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск.
«Если не предпринять действия по сокращению дефицита, у Америки будут серьезные проблемы. Это не отличается от положения человека, который влез в слишком большие долги», — написал он на своей странице в социальной сети X. Ожидается, что Маск вместе с бизнесменом Вивеком Рамасвами в администрации избранного президента США Дональда Трампа возглавит новое ведомство по повышению эффективности правительства.
Ранее Минфин США сообщил, что дефицит американского бюджета в 2024 финансовом году составил $1,83 трлн, что на $138 млрд больше, чем в 2023 финансовом году.
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