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Угрозы жизни экипажу севшего на мель танкера «Волгонефть-239» нет

09:32 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж поврежденного во время шторма танкера «Волгонефть-239», севшего на мель после дрейфа, находится на борту и угрозы его жизни нет. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Танкер находится в 80 м от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж из 14 человек на борту. Угрозы жизни нет», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что эвакуация экипаж танкера «Волгонефть-239» приостановлена из-за непогоды, на судне есть все необходимое для первоочередного жизнеобеспечения.

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