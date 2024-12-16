Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $105 тысяч
10:00 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость биткойна обновила исторический максимум, превысив $105 тыс., свидетельствуют данные площадки Binance.
По данным на 02:26 мск, криптовалюта преодолела отметку $105 тыс. (+3,25%) и достигла максимальных $105,2 тыс.
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