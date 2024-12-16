Конфликт протурецких сил и курдов может перерасти в новую гражданскую войну в Сирии — WP

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданская война с участием протурецких формирований, входящих в пришедшую к власти коалицию военных группировок, и курдских сил, поддерживаемых США, может начаться в Сирии после падения правительства Башара Асада. Такое мнение приводится в материале американской газеты The Washington Post (WP).

По ее оценкам, попытка курдов объявить независимость встретит решительное противодействие со стороны новых сирийских властей и «может затянуть Анкару еще глубже в [проблемы] Сирии и заманить в ловушку американские войска», которые развернуты на северо-востоке страны.

По мнению издания, сохраняются риски раскола сирийской оппозиции, а также продолжения вмешательства Израиля, Турции и США в дела арабской республики. Дальнейшее наступление протурецких группировок, вероятно, заставит курдские силы отступить, что поставит под угрозу присутствие в Сирии американских военных.

Большая часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, расположенных на востоке и северо-востоке Сирии, в настоящее время контролируется курдскими «Силами демократической Сирии» (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало в этом районе девять военных баз. Под контролем курдов 25% территории Сирии.