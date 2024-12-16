0
0
133
НОВОСТИ

Западная поддержка Украины становится «все более дефицитной» — колумнист Bloomberg

10:20 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объемы помощи, которые Европа обещала поставить Украине, сильно отличаются от тех, которые она фактически предоставила. Об этом говорится в материале колумниста агентства Bloomberg Марка Чемпиона.

В частности, он приводит данные германского Института мировой экономики, по подсчетам которого Запад предоставил помощь на сумму 125 млрд евро. При этом, пишет Чемпион, «задолженность» Европы составляет 64 млрд евро. По его мнению, «складывается ощущение, что западная поддержка — а значит, оружие и боеприпасы, необходимые для выживания ВСУ на фронте, — становятся все более дефицитными».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:00 16.12.2024
Россия в 2024 году поставила в Польшу рекордное количество удобрений — СМИ
0
20
10:32 16.12.2024
Аренда однокомнатных квартир в России подорожала почти на 5% в ноябре — исследование
0
109
10:05 16.12.2024
Конфликт протурецких сил и курдов может перерасти в новую гражданскую войну в Сирии — WP
0
158
10:00 16.12.2024
Собянин: Первые новогодние подарки доставлены из Москвы на новые территории
0
157
10:00 16.12.2024
Курс биткойна установил новый рекорд, превысив $105 тысяч
0
159
09:32 16.12.2024
Угрозы жизни экипажу севшего на мель танкера «Волгонефть-239» нет
0
229
09:20 16.12.2024
Ущерб от хищений маткапитала на неродившихся детей составил не менее 1 млрд рублей — МВД
0
271
09:05 16.12.2024
США ждут большие проблемы из-за дефицита бюджета — Маск
0
312
09:00 16.12.2024
ПВО уничтожила три беспилотника над Брянской областью
0
264
23:23 15.12.2024
Потерпевшими крушение танкерами владеют пермская и московская компании
0
892

Возврат к списку