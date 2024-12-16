Западная поддержка Украины становится «все более дефицитной» — колумнист Bloomberg

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объемы помощи, которые Европа обещала поставить Украине, сильно отличаются от тех, которые она фактически предоставила. Об этом говорится в материале колумниста агентства Bloomberg Марка Чемпиона.

В частности, он приводит данные германского Института мировой экономики, по подсчетам которого Запад предоставил помощь на сумму 125 млрд евро. При этом, пишет Чемпион, «задолженность» Европы составляет 64 млрд евро. По его мнению, «складывается ощущение, что западная поддержка — а значит, оружие и боеприпасы, необходимые для выживания ВСУ на фронте, — становятся все более дефицитными».