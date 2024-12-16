На прямую линию с Путиным обращаются в основном россияне старше 35 лет

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основная часть вопросов на ежегодную прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным поступает от россиян старше 35 лет, рассказал руководитель исполкома Народного фронта Челябинской области Денис Рыжий.

«В основном обращения на данный момент — это 35 плюс», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Большая пресс-конференция и прямая линия с Путиным уже в третий раз пройдут в совмещенном виде. Впервые такой вариант был опробован в 2020 году, когда провести мероприятия по отдельности помешала пандемия. Вновь к этому формату вернулись в 2023 году. Его назвали «Итоги года с Владимиром Путиным».