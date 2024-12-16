Трамп вряд ли забудет о попытке импичмента из-за Украины — экс-глава украинского МИД
11:32 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что избранный президент США Дональд Трамп вряд ли забыл и вряд ли забудет о том, что ему пытались объявить импичмент из-за Украины. Такое мнение Пристайко выразил в интервью агентству РБК-Украина.
Отвечая на вопрос журналистки, повлияла ли история с импичментом Трампа на отношение к Владимиру Зеленскому, он сказал: «Боюсь, Трамп не сможет забыть, что ему дважды пытались объявить импичмент — в истории США такого еще не было, — и это связано с Украиной. Такое так просто не забывается».
«Мы или не мы в этом виноваты, — сложный вопрос. Демократическая часть политической системы США требовала отчета от своего республиканского президента, считая, что тот хотел надавить на правительство другой страны с целью получить доказательства на Джо Байдена. Мы стали жертвой внутриполитического скандала в США. Если бы мы повели себя осторожнее, может быть, нам бы удалось избежать этого», — отметил Пристайко.
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