Все 14 членов экипажа танкера «Волгонефть» эвакуированы — МЧС
11:20 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасатели завершили эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть 239», севшего на мель после дрейфа у берегов Тамани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Операция по спасению экипажа танкера „Волгонефть 239“ завершена. Все 14 членов экипажа благополучно эвакуированы на берег», — сказал собеседник агентства.
Ранее в оперативных службах сообщили, что угрозы жизни экипажа нет.
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