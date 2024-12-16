Все 14 членов экипажа танкера «Волгонефть» эвакуированы — МЧС

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели завершили эвакуацию экипажа танкера «Волгонефть 239», севшего на мель после дрейфа у берегов Тамани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Операция по спасению экипажа танкера „Волгонефть 239“ завершена. Все 14 членов экипажа благополучно эвакуированы на берег», — сказал собеседник агентства.

Ранее в оперативных службах сообщили, что угрозы жизни экипажа нет.