ЕС начинает дипломатические контакты с новыми властями Сирии — Каллас

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12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЕС начинает дипломатические контакты с новыми властями Сирии, сообщила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

«Я уполномочила послов ЕС отправиться в Дамаск и установить контакты с новыми властями Сирии», — заявила Каллас.