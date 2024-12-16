Израиль нанес мощный удар по системам ПВО Сирии в Тартусе — источник

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль атаковал сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) в провинции Тартус, мощность удара была сравнима с землетрясением. Об этом ТАСС сообщил источник в провинции.

«Ударили в районе Тартуса, это цементный завод, там стояли сирийские ПВО. Было что-то мощное, даже программы на телефонах зафиксировали землетрясение», — сказал собеседник агентства по телефону.