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Израиль нанес мощный удар по системам ПВО Сирии в Тартусе — источник

12:32 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль атаковал сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) в провинции Тартус, мощность удара была сравнима с землетрясением. Об этом ТАСС сообщил источник в провинции.

«Ударили в районе Тартуса, это цементный завод, там стояли сирийские ПВО. Было что-то мощное, даже программы на телефонах зафиксировали землетрясение», — сказал собеседник агентства по телефону.

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