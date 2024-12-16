Показатель материнской смертности в РФ с 2021 года снизился на 69% — Мурашко
13:00 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число матерей, умерших при родах, с 2021 года снизилось в России на 69%, в стране действует информационная система регистрации критических состояний для противодействия материнской смертности. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«Показатели материнской смертности, случаев на 100 тысяч детей, родившихся живыми. 2021 — 34,5, 2024 — 10,6 (-69%)», — следует из презентации министра, представленной в рамках IX Российско-Армянского форума по здравоохранению.
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