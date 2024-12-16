ВС РФ за 2024 год освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий, занятых ВСУ — Белоусов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска в течение 2024 года освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий, занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на итоговой коллегии ведомства.

«В этом году российскими войсками освобождено почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой противником. Неонацисты контролируют менее одного процента территории Луганской Народной Республики и все еще 25-30% Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей», — заявил Белоусов.

Он подчеркнул, что боевой потенциал противника подорван. «Только в текущем году потери ВСУ превысили 560 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. А всего, как отметил Владимир Владимирович [Путин], составили почти 1 миллион человек за все время СВО. Только в курской авантюре киевской режим потерял более 40 тысяч военнослужащих», — отметил Белоусов.