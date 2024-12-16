ЕС ввел санкции против 16 человек и 3 компаний «за гибридные действия РФ» — Совет ЕС
16:00 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз внес журналистку Тину Канделаки, политолога Тимофея Бордачева и еще 14 физлиц и 3 организации в санкционный список «за гибридные действия РФ», говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» ЕС.
Согласно формулировке Совета, санкции введены за «гибридные действия», которые, по мнению ЕС, направлены «против Евросоюза, стран ЕС, в международных организациях и третьих странах».
В список физлиц вошли также российские чиновники, бизнесмены и «офицеры ГРУ». В список юрлиц вошли информагентство «Африканская инициатива», «Панафриканская группа по вопросам торговли и инвестиций (Groupe Panafricain pour le Commerce et l’Investissement, GPCI), зарегистрированная в западноафриканской стране Того, а также некое „подразделение ГРУ“.
[обновлено в 16:13]
Евросоюз в рамках 15-го пакета антироссийских санкций внес в черный список народную артистку России, певицу и актрису Ларису Долину. Отмечается, что санкции вводятся за поддержку Долиной специальной военной операции РФ на Украине, выступления перед российскими военнослужащими, а также концерты в городах Донбасса.
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