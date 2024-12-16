Асад оставался в Дамаске до утра 8 декабря, покинул Сирию только вечером — заявление

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Башар Асад утверждает, что он оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря, а Сирию покинул только вечером того же дня. Соответствующее заявление опубликовано в официальном телеграм-канале пресс-службы Асада.

«Мой отъезд из Сирии не был спланирован и не произошел в последние часы, пока шли бои, как утверждают некоторые. Напротив, я оставался в Дамаске и выполнял свои обязанности президента вплоть до раннего утра воскресенья, 8 декабря», — говорится в документе, озаглавленном как «Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии». Асад добавил, что «когда террористы вошли в Дамаск», он, по его словам, направился в Латакию «в координации с российскими союзниками и с целью дальнейшего наблюдения за боевыми операциями», а вечером 8 декабря вылетел в Россию.