Асад оставался в Дамаске до утра 8 декабря, покинул Сирию только вечером — заявление
16:12 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Башар Асад утверждает, что он оставался в Дамаске до раннего утра 8 декабря, а Сирию покинул только вечером того же дня. Соответствующее заявление опубликовано в официальном телеграм-канале пресс-службы Асада.
«Мой отъезд из Сирии не был спланирован и не произошел в последние часы, пока шли бои, как утверждают некоторые. Напротив, я оставался в Дамаске и выполнял свои обязанности президента вплоть до раннего утра воскресенья, 8 декабря», — говорится в документе, озаглавленном как «Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии». Асад добавил, что «когда террористы вошли в Дамаск», он, по его словам, направился в Латакию «в координации с российскими союзниками и с целью дальнейшего наблюдения за боевыми операциями», а вечером 8 декабря вылетел в Россию.
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