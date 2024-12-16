Около 3 тыс. тонн мазута вытекло из поврежденных у Керченского пролива танкеров

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 3 тыс. тонн мазута могли попасть в акваторию Черного моря через поврежденные танки с топливом на танкерах, потерпевших крушение в районе Керченского пролива. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный.

«К сожалению, танки и там, и там повреждены. Примерно по 1,5 тыс. тонн мазута вытекло из танкеров», — сказал он, комментируя данные спутникового мониторинга.