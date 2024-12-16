Около 3 тыс. тонн мазута вытекло из поврежденных у Керченского пролива танкеров
16:32 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядка 3 тыс. тонн мазута могли попасть в акваторию Черного моря через поврежденные танки с топливом на танкерах, потерпевших крушение в районе Керченского пролива. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный.
«К сожалению, танки и там, и там повреждены. Примерно по 1,5 тыс. тонн мазута вытекло из танкеров», — сказал он, комментируя данные спутникового мониторинга.
НОВОСТИ
- 17:00 16.12.2024
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 540 военных и танк — МО РФ
- 16:59 16.12.2024
- Штаб-квартира Сбера вновь признана лучшим офисом России по версии Forbes
- 16:12 16.12.2024
- Асад оставался в Дамаске до утра 8 декабря, покинул Сирию только вечером — заявление
- 16:00 16.12.2024
- ЕС ввел санкции против 16 человек и 3 компаний «за гибридные действия РФ» — Совет ЕС
- 15:32 16.12.2024
- ВС РФ за 2024 год освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий, занятых ВСУ — Белоусов
- 15:12 16.12.2024
- РФ тратит на армию на 2,5% ВВП больше, чем ранее — Путин
- 15:00 16.12.2024
- Задача ВС РФ — выбросить противника из Курской области, указал Путин
- 14:32 16.12.2024
- Более 1 тыс. россиян ежедневно добровольно идут на службу в ВС РФ — Путин
- 14:12 16.12.2024
- Минобороны РФ сообщило об освобождении Елизаветовки в ДНР
- 14:00 16.12.2024
- 2024 год стал знаковым в достижении целей СВО — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать