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НОВОСТИ

Около 3 тыс. тонн мазута вытекло из поврежденных у Керченского пролива танкеров

16:32 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 3 тыс. тонн мазута могли попасть в акваторию Черного моря через поврежденные танки с топливом на танкерах, потерпевших крушение в районе Керченского пролива. Об этом сообщил ТАСС заведующий отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН (Севастополь) Сергей Станичный.

«К сожалению, танки и там, и там повреждены. Примерно по 1,5 тыс. тонн мазута вытекло из танкеров», — сказал он, комментируя данные спутникового мониторинга.

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