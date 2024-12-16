ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 540 военных и танк — МО РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области за сутки потеряли до 540 человек и танк. Общие потери противника на этом направлении превысили 41 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, уничтожены танк, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер Stryker производства США, 20 боевых бронированных машин и 7 автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 41 400 военнослужащих», — сказали там.