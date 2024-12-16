ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 540 военных и танк — МО РФ
17:00 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области за сутки потеряли до 540 человек и танк. Общие потери противника на этом направлении превысили 41 тыс. человек, сообщили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили до 540 военнослужащих, уничтожены танк, 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер Stryker производства США, 20 боевых бронированных машин и 7 автомобилей. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 41 400 военнослужащих», — сказали там.
НОВОСТИ
- 16:59 16.12.2024
- Штаб-квартира Сбера вновь признана лучшим офисом России по версии Forbes
- 16:32 16.12.2024
- Около 3 тыс. тонн мазута вытекло из поврежденных у Керченского пролива танкеров
- 16:12 16.12.2024
- Асад оставался в Дамаске до утра 8 декабря, покинул Сирию только вечером — заявление
- 16:00 16.12.2024
- ЕС ввел санкции против 16 человек и 3 компаний «за гибридные действия РФ» — Совет ЕС
- 15:32 16.12.2024
- ВС РФ за 2024 год освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий, занятых ВСУ — Белоусов
- 15:12 16.12.2024
- РФ тратит на армию на 2,5% ВВП больше, чем ранее — Путин
- 15:00 16.12.2024
- Задача ВС РФ — выбросить противника из Курской области, указал Путин
- 14:32 16.12.2024
- Более 1 тыс. россиян ежедневно добровольно идут на службу в ВС РФ — Путин
- 14:12 16.12.2024
- Минобороны РФ сообщило об освобождении Елизаветовки в ДНР
- 14:00 16.12.2024
- 2024 год стал знаковым в достижении целей СВО — Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать