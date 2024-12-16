Совет ЕС запретил исполнять вынесенные судами РФ в отношении европейских компаний решения

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет ЕС запретил признание или приведение в исполнение на территории Евросоюза решений, вынесенных российскими судами в отношении европейских компаний. Об этом говорится в опубликованном 15-м пакете санкций против РФ.

Отмечается, что норма касается решений на основании статьи 248 Арбитражного процессуального кодекса РФ, касающейся исключительной компетенции арбитражных судов РФ по делам с участием иностранных лиц. Решение вынесено, чтобы «лучше защитить европейские компании от судебных разбирательств с контрагентами из РФ», сообщается в документе.