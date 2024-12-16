Шестеро участников беспорядков в аэропорту Дагестана получили от 4,5 до 8 лет колонии

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новокубанский районный суд признал виновными по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту Дагестана шестерых участников и назначил им наказания от 4,5 года до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

″Новокубанский районный суд огласил приговор в отношении Рузвельта Тагирова, Башира Магамедалиева, Магамеднаби Шайхсламова, Алибега Рамазанова, Шамила Гаджиева и Магамеда Гаджиева. Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 212 УК РФ (участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, уничтожением имущества, применением предметов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти) и ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (неисполнение требований по соблюдению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных средствах). Рассмотрев материалы дела, суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы″, — говорится в сообщении.

Уточняется, что Ш. Гаджиеву назначено 4,5 года лишения свободы, Магамедалиеву, Шайхсламову, Рамазанову, М. Гаджиеву — по 7 лет, Тагирову — 8 лет.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 20 человек, включая полицейских.