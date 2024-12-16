Асад пообещал предоставить подробный отчет о событиях в Сирии

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Башар Асад объявил, что предоставит подробный отчет о последних событиях в Сирии, «как только предоставится такая возможность». Соответствующее письменное заявление опубликовано в официальном телеграм-канале пресс-службы Асада.

«В столь критический момент для страны, как сейчас, главным для нас должна быть правдивая информация. Однако, ввиду необходимости полного отключения связи по соображениям безопасности, нам пришлось отложить публикацию данного заявления — что, впрочем, не означает, что мы не предоставим подробный отчет о произошедшем, как только предоставится такая возможность», — говорится в документе, озаглавленном как «Разъяснение президентом Башаром Асадом обстоятельств, которые привели к его отъезду из Сирии» и написанном, как следует из текста, из Москвы.

Асад добавил, что к моменту, как он покинул Сирию вечером 8 декабря, армия уже «сдала последние позиции», а «все госинституты в стране были парализованы».