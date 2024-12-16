Артист Александр Головин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту
17:12 16.12.2024
В московским Едином пункте отбора граждан на военную службу по контракту побывал актер театра и кино Александр Головин. Он увидел, как организована работа учреждения, а также смог пообщаться с его посетителями – военнослужащими и потенциальными контрактниками. Как сообщил Головин, он уже не в первый раз посещает этот пункт. «Все очень уютно, прекрасно. В одном месте можно сразу пройти все процессы. Считаю, что это большой поступок для мужчины – принять решение защищать Родину. Это настоящий патриотизм», – говорит артист, пожелавший бойцам здоровья и благополучного возвращения домой.
Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года. Он действует на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1ю Граждан ждут на прием по будням с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Записаться на посещение пункта можно на портале mos.ru. Консультации по поводу службы по контракту и мерах поддержки военнослужащих и их семей предоставляют на горячей линии по номеру 117. Также на вопросы по этой теме может ответить чат-бот @MskContract_bot в Telegram.
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