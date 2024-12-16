ЕС ввел санкции против главы МО и замначальника генштаба КНДР
18:40 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Минобороны КНДР Но Гван Чхоль и замначальника генштаба КНДР Ким Ён Бок попали под санкции Евросоюза. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.
В документе говорится, что они якобы «поддерживают действия», направленные на «создание угроз для территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».
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