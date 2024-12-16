ЕС ввел санкции против главы МО и замначальника генштаба КНДР

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны КНДР Но Гван Чхоль и замначальника генштаба КНДР Ким Ён Бок попали под санкции Евросоюза. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

В документе говорится, что они якобы «поддерживают действия», направленные на «создание угроз для территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».