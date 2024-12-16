0
0
0
НОВОСТИ

ЕС ввел санкции против главы МО и замначальника генштаба КНДР

18:40 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минобороны КНДР Но Гван Чхоль и замначальника генштаба КНДР Ким Ён Бок попали под санкции Евросоюза. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

В документе говорится, что они якобы «поддерживают действия», направленные на «создание угроз для территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 16.12.2024
Асад пообещал предоставить подробный отчет о событиях в Сирии
0
126
17:32 16.12.2024
Шестеро участников беспорядков в аэропорту Дагестана получили от 4,5 до 8 лет колонии
0
162
17:12 16.12.2024
Артист Александр Головин посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту
0
186
17:12 16.12.2024
Совет ЕС запретил исполнять вынесенные судами РФ в отношении европейских компаний решения
0
246
17:00 16.12.2024
ВСУ за сутки потеряли в Курской области до 540 военных и танк — МО РФ
0
209
16:59 16.12.2024
Штаб-квартира Сбера вновь признана лучшим офисом России по версии Forbes
0
221
16:32 16.12.2024
Около 3 тыс. тонн мазута вытекло из поврежденных у Керченского пролива танкеров
0
291
16:12 16.12.2024
Асад оставался в Дамаске до утра 8 декабря, покинул Сирию только вечером — заявление
0
325
16:00 16.12.2024
ЕС ввел санкции против 16 человек и 3 компаний «за гибридные действия РФ» — Совет ЕС
0
353
15:32 16.12.2024
ВС РФ за 2024 год освободили почти 4,5 тыс. кв. км территорий, занятых ВСУ — Белоусов
0
331

Возврат к списку