США угрожают мировой гегемонии доллара больше, чем страны БРИКС — Bloomberg
19:20 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Политика угроз, санкций и повышенных тарифов, которой пообещал придерживаться избранный президент США Дональд Трамп в стремлении сохранить гегемонию доллара, представляет большую опасность для американской валюты, чем вероятность отказа от нее стран БРИКС. Такое мнение высказывается в материале, опубликованном агентством Bloomberg.
По его оценкам, недавние угрозы Трампа относительно введения повышенных импортных пошлин в случае отказа стран БРИКС от доллара ради собственной единой валюты оказались «борьбой с ветряными мельницами», так как в ближайшем будущем государства объединения не планировали вводить единую валюту. Тем не менее подобный сигнал может подтолкнуть БРИКС к поиску альтернатив доллару для взаимных расчетов и сделать идею единой валюты более актуальной на фоне геополитического раскола и торговых войн.
Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в руководстве Индии, за последние несколько лет санкции США крайне негативно сказались на торговом и энергетическом сотрудничестве Индии и Венесуэлы, принадлежавшей к числу ее крупнейших партнеров. В этой связи у индийских властей появился стимул к созданию платежных механизмов, которые «не подлежат надзору со стороны США».
Кроме того, с каждым годом все больше компаний и товаров «двойного назначения» подпадают под санкции Вашингтона, в связи с чем бизнес также ощущает потребность в поиске альтернатив доллару. «Если Трамп хочет сохранить [мировое] первенство доллара, он должен признать, что его ценность зависит не от американской силы и угроз, а от надежности США. Чрезмерное давление <…> представляет гораздо большую угрозу для американской валюты, чем все, что страны БРИКС могут сделать», — резюмирует издание.
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