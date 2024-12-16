Венгрия наложила вето на выделение ЕС 6,5 млрд евро на оружие для Украины — Сийярто

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия наложила вето на решение Евросоюза выделить 6,5 млрд евро на военную помощь Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимающий участие во встрече с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

«Сегодня я наложил вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине», — сказал глава МИД на встрече с венгерскими журналистами в бельгийской столице, которая транслировалась телеканалом М1.