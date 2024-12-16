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Бундестаг отказал в доверии канцлеру Шольцу

18:51 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бундестаг на внеочередном заседании отказал в доверии канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, открыв тем самым путь к проведению в Германии досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент ТАСС, поддержку действующему главе кабмина выразили 207 депутатов из 717 присутствовавших, 116 воздержались. Против направленного Шольцем запроса о доверии проголосовали 394 парламентария. Председатель Бундестага Бербель Бас сообщила, что проинформирует о результатах президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.

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