Трамп заявил, что Турция стоит за свержением правительства Асада в Сирии
20:40 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что за свержением правительства президента Башара Асада в Сирии стоит Турция. Такое заявление он сделал в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции.
«Но никто не знает, кто стоит за другой стороной [новой властью в Сирии], а я знаю. Это Турция. Хорошо? Турция стоит за этим. Он [президент Турции Тайип Эрдоган] очень умный человек», — заявил Трамп.
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