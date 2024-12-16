Трамп заявил о намерении вступить в контакт с Путиным для урегулирования на Украине
21:20 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избранный глава администрации США Дональд Трамп намерен вступить в контакт с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попытаться обеспечить урегулирование конфликта на Украине. Следующий хозяин Белого дома заявил об этом на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции, она проводится в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.
«Мы будем говорить с президентом Путиным. И мы будем говорить с президентом [Владимиром] Зеленским и представителями Украины. Мы должны остановить это, эту резню», — заявил Трамп.
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