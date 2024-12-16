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Зеленский должен быть готов к соглашению о завершении конфликта на Украине — Трамп

22:00 16.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о необходимости для Владимира Зеленского быть готовым к соглашению о завершении конфликта на Украине.

«Он [Зеленский] должен быть готов заключить соглашение. Это все. Слишком много людей погибает. Это война, и людей умирает слишком много. Нужно заключить соглашение», — сказал Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции.

Трамп при этом отметил, что другой стороной соглашения должна выступить РФ.

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