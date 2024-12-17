Вывод баз РФ из Сирии должен быть условием для диалога ЕС с Дамаском — Каллас

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Условием для диалога ЕС с новыми властями Сирии должен быть вывод российских баз, заявила глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС.

«Мы должны поставить условие для диалога с властями Сирии, что они должны избавиться от российских баз», — сказала Каллас. По ее словам, этот вопрос «обсуждался министрами» и «многие высказались в пользу этой позиции».