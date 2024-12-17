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Трамп требует освободить заложников ХАМАС к 20 января и грозит, что иначе «разразится ад»

09:20 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что потребовал от радикального палестинского движения ХАМАС освободить к своей инаугурации захваченных заложников, и пригрозил серьезными последствиями в противном случае.

«Я предупредил, что разразится ад, если заложники не будут дома к этой дате», — сказал он, выступая в понедельник на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида). На просьбу уточнить, что именно это означает, республиканец ответил: «Им придется понять, что это означает. В этом не будет ничего приятного». Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

Избранный американский лидер также сообщил, что ранее провел «очень хороший» телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

На вопрос о том, намерен ли он вывести американские войска с территории Сирии, Трамп ответил: «Не думаю, что хочу, чтобы наших солдат убивали. Но все равно не думаю, что это теперь произойдет, поскольку одна из сторон уничтожена».

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