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На боевое дежурство за последние 10 лет заступил 21 ракетный полк — Каракаев

10:00 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

21 ракетный полк заступил на боевое дежурство за последнее десятилетие, из них 16 — с подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) «Ярс». Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

«За последние 10 лет на боевое дежурство заступил 21 ракетный полк, из них 16 — с подвижным грунтовым ракетным комплексом „Ярс“. За последние 5 лет в боевой состав было введено 11 ракетных полков, включая два — в Ясненской ракетной дивизии, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком „Авангард“, и один с ракетным комплексом „Ярс“ шахтного базирования в Козельске», — сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда» в связи с отмечаемым 17 декабря Днем РВСН.

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