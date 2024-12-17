На боевое дежурство за последние 10 лет заступил 21 ракетный полк — Каракаев

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

21 ракетный полк заступил на боевое дежурство за последнее десятилетие, из них 16 — с подвижным грунтовым ракетным комплексом (ПГРК) «Ярс». Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев.

«За последние 10 лет на боевое дежурство заступил 21 ракетный полк, из них 16 — с подвижным грунтовым ракетным комплексом „Ярс“. За последние 5 лет в боевой состав было введено 11 ракетных полков, включая два — в Ясненской ракетной дивизии, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком „Авангард“, и один с ракетным комплексом „Ярс“ шахтного базирования в Козельске», — сказал Каракаев в интервью газете «Красная звезда» в связи с отмечаемым 17 декабря Днем РВСН.