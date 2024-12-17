Ущерб МО РФ по делу о поставке в армию некачественных сухпайков составляет 1,3 млрд руб.
10:05 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ущерб, причиненный Министерству обороны РФ по делу о поставке некачественных армейских сухпайков Грязинского пищевого комбината, составляет не менее 1,3 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Минобороны, которое признано по этому делу о растрате потерпевшим, причинен ущерб на сумму не менее 1,3 млрд рублей. В оборонном ведомстве могут заявить гражданский иск к обвиняемым. Это будет решено после завершения расследования», — заявил собеседник агентства.
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