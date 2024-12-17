Ноябрь стал третьим самым теплым месяцем в России с 1891 года — Вильфанд

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущий ноябрь стал третьим самым теплым месяцем в России за всю историю метеорологических наблюдений, которая берет отсчет с 1891 года. Осень 2024 года также занимает третье место по показателю тепла, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Оказалось, что в ноябре на всей территории России, за исключением Камчатки, температура была выше многолетних значений, и среднемесячные аномалии превышали норму на 2-8 градусов. Прошедший ноябрь стал третьим самым теплым в метеорологической летописи России, ведется этот анализ с 1891 года», — сказал он.

По его словам, еще теплее был ноябрь в 2013 и 2020 годах. Если брать весь осенний период, то он также занял третью позицию по значению тепла по всей России, на первом и втором местах находится осень 2020 года и 2023. В Москве же осень оказалась самой теплой за весь период наблюдений.

«И в среднем в стране нет ни одного пункта, где бы средняя температура осени оказалась ниже нормы, осень была очень теплая. Нужно напомнить, что все-таки мы же пересчитали эти нормы современные, учитывая тренд климатического потепления. И то, что ни в одной точке температура не оказалась ниже нормы при усреднении за все три осенних месяца — это удивительно», — заключил Вильфанд.