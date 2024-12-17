США нанесли удар по зданию министерства обороны правительства хуситов

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты нанесли серию ударов по йеменским городам Сана и Ходейда, которые контролирует мятежное движение хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

По их сведениям, массированной атаке подверглись военные объекты движения, в том числе здание министерства обороны правительства хуситов, расположенное в йеменской столице Сане. Информация о последствиях атаки не приводится.