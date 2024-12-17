Взрывное устройство на месте гибели Кириллова было приведено в действие дистанционно
11:00 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрывное устройство, в заложенное в самокат на Рязанском проспекте Москвы рядом с жилым домом начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, было приведено в действие дистанционно, а взрыв имел направленный характер. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Взрывное устройство было сконструировано так, чтобы взрыв был направленным. Взрывная волна была направлена от подъезда, из которого вышел Кириллов. В действие его привели дистанционно», — сказал собесденик агентства. Мощность взрыва составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте.
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