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Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении десятков километров в Краснодарском крае

11:05 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтепродукты вынесло на берег Черного моря на протяжении нескольких десятков километров в Темрюкском районе и городе-курорте Анапе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе», — написал он.

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