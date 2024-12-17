Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении десятков километров в Краснодарском крае

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нефтепродукты вынесло на берег Черного моря на протяжении нескольких десятков километров в Темрюкском районе и городе-курорте Анапе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«Сегодня утром при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута. Нефтепродукты вынесло на берег на протяжении нескольких десятков километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе», — написал он.