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Макрон не хотел назначать Байру премьером, но тот пригрозил отказом от поддержки — Politico

11:32 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Франции Эмманюэль Макрон не планировал назначать Франсуа Байру премьер-министром страны, однако тот пригрозил прекратить поддержку главы государства, если не займет этот пост. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, в пятницу Макрон «был готов назначить кого-то другого» на должность, однако «не может сказать нет» Байру. «Это было тяжело для Макрона, Байру — единственный человек в Париже, которому он обязан», — сказал собеседник Politico.

Источники издания отметили, что в качестве кандидатов Макрон рассматривал министра Вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню и бывшего министра-делегата, отвечавшего за промышленность республики, Ролана Лескюра. Они «полностью бы зависели от Макрона, то есть были бы более сговорчивыми», поясняет газета. По ее оценкам, назначение Байру «рассматривается как очередной признак того, насколько Макрон ослаб».

Макрон назначил Байру на пост премьер-министра 13 декабря. Во главе правительства 73-летний лидер партии «Демократическое движение» сменил своего ровесника Мишеля Барнье. Он ушел в отставку после того, как Национальное собрание 4 декабря приняло резолюцию о недоверии его кабмину ввиду его попытки принять социальные разделы госбюджета на 2025 год в обход парламента.

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