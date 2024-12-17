Доля РФ в мировом экспорте и ВВП растет — Решетников

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля РФ в мировом экспорте и ВВП растет. Об этом сказал министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на совещании в ТПП.

«Для многих стран, в том числе для крупных и крупнейших экономик, Россия — значимый партнер. Лидер в товарообороте Турции и Белоруссии, второе место — Казахстан, четвертое место — Индия, шестое место — Китай, — сказал он. — Во многом благодаря такой активной внешнеэкономической деятельности доля России постепенно растет и в мировом экспорте и в мировом ВВП».

Министр указал, что на экспорт приходится четверть ВВП.