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Доля РФ в мировом экспорте и ВВП растет — Решетников

12:00 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля РФ в мировом экспорте и ВВП растет. Об этом сказал министр экономического развития России Максим Решетников, выступая на совещании в ТПП.

«Для многих стран, в том числе для крупных и крупнейших экономик, Россия — значимый партнер. Лидер в товарообороте Турции и Белоруссии, второе место — Казахстан, четвертое место — Индия, шестое место — Китай, — сказал он. — Во многом благодаря такой активной внешнеэкономической деятельности доля России постепенно растет и в мировом экспорте и в мировом ВВП».

Министр указал, что на экспорт приходится четверть ВВП.

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