Медведев пообещал киевским властям «неминуемое возмездие» после смерти Кириллова

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство киевского режима заплатит сполна за смерть начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заверил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Попытки запугать наш народ, остановить наступление российской армии, посеять страх обречены. Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие», — написал Медведев в телеграмме соболезнований родным и близким Кириллова. Ее текст привели в секретариате зампреда Совбеза.