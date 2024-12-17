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Медведев пообещал киевским властям «неминуемое возмездие» после смерти Кириллова

12:05 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство киевского режима заплатит сполна за смерть начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, заверил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Попытки запугать наш народ, остановить наступление российской армии, посеять страх обречены. Бандеровских нацистов, включая высшее военно-политическое руководство исчезающей страны, ждет неминуемое возмездие», — написал Медведев в телеграмме соболезнований родным и близким Кириллова. Ее текст привели в секретариате зампреда Совбеза.

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