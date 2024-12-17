В Нижегородской области задержан мужчина, он хотел подорвать одно из промпредприятий
12:20 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали местного жителя, который сотрудничал со спецслужбой Украины и предложил подорвать одно из промпредприятий, сообщили в пресс-службе управления.
«Установлено, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе со специальной службой Украины, действующей против безопасности Российской Федерации. В ходе контакта с представителем иностранной спецслужбы инициативно предложил осуществить подрыв зданий, сооружений и оборудования одного из промышленных предприятий Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении.
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