В Нижегородской области задержан мужчина, он хотел подорвать одно из промпредприятий

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ России по Нижегородской области задержали местного жителя, который сотрудничал со спецслужбой Украины и предложил подорвать одно из промпредприятий, сообщили в пресс-службе управления.

«Установлено, что подозреваемый, действуя умышленно из идеологических побуждений, принял решение об установлении сотрудничества на конфиденциальной основе со специальной службой Украины, действующей против безопасности Российской Федерации. В ходе контакта с представителем иностранной спецслужбы инициативно предложил осуществить подрыв зданий, сооружений и оборудования одного из промышленных предприятий Нижнего Новгорода», — говорится в сообщении.