В 2025 г. в РФ намечено выделить 63 млрд руб. на программы льготных автокредитов и лизинга
12:32 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В России на программу льготного автокредитования в 2025 году планируется выделить 36 млрд рублей, льготного лизинга — 27 млрд рублей. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян.
«Что касается финансирования. Вот, например, на следующий год у нас будет выделено 36 миллиардов рублей на льготное кредитование и 27 миллиардов — на льготный лизинг», — сказал он.
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