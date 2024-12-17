В 2025 г. в РФ намечено выделить 63 млрд руб. на программы льготных автокредитов и лизинга

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В России на программу льготного автокредитования в 2025 году планируется выделить 36 млрд рублей, льготного лизинга — 27 млрд рублей. Об этом сообщил директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Тигран Парсаданян.

«Что касается финансирования. Вот, например, на следующий год у нас будет выделено 36 миллиардов рублей на льготное кредитование и 27 миллиардов — на льготный лизинг», — сказал он.