Рост энергопотребления в России сейчас составляет 3,3%

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост энергопотребления в России на текущий момент составляет порядка 3,3%, сообщил глава «Системного оператора» Федор Опадчий на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

«У нас [рост энергопотребления составляет] 3,3% с начала года, это много», — сказал он.

Опадчий объяснил такие показатели с возросшим потреблением населения, и «это тот спрос, который не откатится».