Рост энергопотребления в России сейчас составляет 3,3%
13:05 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рост энергопотребления в России на текущий момент составляет порядка 3,3%, сообщил глава «Системного оператора» Федор Опадчий на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.
«У нас [рост энергопотребления составляет] 3,3% с начала года, это много», — сказал он.
Опадчий объяснил такие показатели с возросшим потреблением населения, и «это тот спрос, который не откатится».
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