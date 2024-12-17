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НОВОСТИ

Рост энергопотребления в России сейчас составляет 3,3%

13:05 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост энергопотребления в России на текущий момент составляет порядка 3,3%, сообщил глава «Системного оператора» Федор Опадчий на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации.

«У нас [рост энергопотребления составляет] 3,3% с начала года, это много», — сказал он.

Опадчий объяснил такие показатели с возросшим потреблением населения, и «это тот спрос, который не откатится».

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