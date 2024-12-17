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НОВОСТИ

ВС РФ освободили населенный пункт Анновка в ДНР

14:12 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Ступочки, Успеновка, Островское и Курахово Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

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