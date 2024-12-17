ЕС предоставит Украине 30 млрд евро помощи в 2025 году, включая 18,1 млрд от активов РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен предоставить в 2025 году Украине 30 млрд евро помощи, включая 18,1 млрд евро, полученных в качестве прибыли от замороженных активов России. Об этом заявил журналистам в Брюсселе представитель ЕС высокого ранга в преддверии саммита сообщества 19 декабря.

«Наша приверженность финансовой поддержке Украины остается. В 2025 году ЕС поддержит Украину на сумму порядка 30 млрд евро. Это 12,5 млрд дополнительно по линии европейского фонда и 18,1 млрд прибыли от замороженных активов РФ», — сказал он.