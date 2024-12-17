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НОВОСТИ

Военные РФ и Украины ведут переговоры о «большом обмене» пленными — Москалькова

15:00 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и украинские военные ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными, договоренности пока не достигнуты. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Пока не достигнута договоренность о большом обмене. Вы знаете, что я публиковала два списка. Один на 900 человек, другой на 600 человек, которых мы направили украинской стороне и готовы отдать. И ждали бы такого же количества военнопленных [российских] со стороны Украины. Об этом ведут переговоры военные», — сказала Москалькова на пресс-конференции.

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