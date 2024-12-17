Большинство французов не одобряют деятельность Макрона на посту президента — опрос
15:12 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство граждан Франции не одобряют деятельность Эмманюэля Макрона на посту президента республики. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Odoxa.
Так, «74% опрошенных считают, что он не является хорошим президентом». При этом 85% опрошенных на фоне нестабильности высказались за реформирование политических институтов во Франции.
Как отмечает Odoxa, больше половины французов (52%) считают необходимым ограничить мандат президента одним сроком. 56% респондентов предлагают перейти от Пятой (президентской) к Шестой (парламентской) республике.
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