0
0
135
НОВОСТИ

Большинство французов не одобряют деятельность Макрона на посту президента — опрос

15:12 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан Франции не одобряют деятельность Эмманюэля Макрона на посту президента республики. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Odoxa.

Так, «74% опрошенных считают, что он не является хорошим президентом». При этом 85% опрошенных на фоне нестабильности высказались за реформирование политических институтов во Франции.

Как отмечает Odoxa, больше половины французов (52%) считают необходимым ограничить мандат президента одним сроком. 56% респондентов предлагают перейти от Пятой (президентской) к Шестой (парламентской) республике.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 17.12.2024
Сигнал бедствия подал еще один танкер у порта Кавказ в Черном море
0
34
15:32 17.12.2024
Госдума ввела уголовную ответственность за неоднократную продажу вейпов детям
0
114
15:00 17.12.2024
Военные РФ и Украины ведут переговоры о «большом обмене» пленными — Москалькова
0
170
14:48 17.12.2024
Вице-мэр Ракова: более 8000 подарков получат юные пациенты столичных больниц к Новому году
0
168
14:32 17.12.2024
ЕС предоставит Украине 30 млрд евро помощи в 2025 году, включая 18,1 млрд от активов РФ
0
267
14:12 17.12.2024
ВС РФ освободили населенный пункт Анновка в ДНР
0
251
14:00 17.12.2024
Верховный лидер Ирана пригрозил Израилю уничтожением за вторжение в Сирию
0
294
13:32 17.12.2024
Жертвами расстрелов ВСУ в Селидове стали более 100 человек
0
345
13:20 17.12.2024
Более 40% детей младше 7 лет имеют смартфон — МТС
0
281
13:05 17.12.2024
Рост энергопотребления в России сейчас составляет 3,3%
0
294

Возврат к списку