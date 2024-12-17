Большинство французов не одобряют деятельность Макрона на посту президента — опрос

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан Франции не одобряют деятельность Эмманюэля Макрона на посту президента республики. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Odoxa.

Так, «74% опрошенных считают, что он не является хорошим президентом». При этом 85% опрошенных на фоне нестабильности высказались за реформирование политических институтов во Франции.

Как отмечает Odoxa, больше половины французов (52%) считают необходимым ограничить мандат президента одним сроком. 56% респондентов предлагают перейти от Пятой (президентской) к Шестой (парламентской) республике.