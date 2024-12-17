Госдума ввела уголовную ответственность за неоднократную продажу вейпов детям

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу несовершеннолетним табачной продукции, никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

Законопроект внесен в Госдуму группой депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. Новые нормы включаются в статью 151.1 Уголовного кодекса РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции). Таким образом, санкции за неоднократную розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним будут распространены и на случаи неоднократной продажи им табачной продукции, табачных изделий, никотинсодержащей продукции или сырья для их производства, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции.