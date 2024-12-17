Сигнал бедствия подал еще один танкер у порта Кавказ в Черном море

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.