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Сигнал бедствия подал еще один танкер у порта Кавказ в Черном море

16:00 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еще один танкер в Черном море подал сигнал бедствия вблизи порта Кавказ, сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Передан сигнал бедствия с танкера. Информация уточняется», — сказал собеседник агентства.

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