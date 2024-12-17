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ВСУ потеряли до 260 военных за сутки на курском направлении

16:12 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении составили до 260 военных, уничтожена пусковая установка РСЗО RAK-SA-12, сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, уничтожены 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 2 122-мм гаубицы Д-30 и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили там.

По данным МО РФ, всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 41 660 военнослужащих, 242 танка, 182 боевые машины пехоты, 126 бронетранспортеров, 1 279 боевых бронированных машин, 1 150 автомобилей, 316 артиллерийских орудий, 41 пусковую установку реактивных систем залпового огня.

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