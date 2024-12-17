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Папа Римский Франциск рассказал о попытке двойного покушения на него в Ираке

16:32 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск рассказал в автобиографии, которая выйдет в Италии в январе 2025 года, что во время поездки в Ирак в марте 2021 года на него готовилось двойное покушение. Отрывки из книги под называнием «Надейся» напечатали ряд СМИ в день 88-летия понтифика, которое он отмечает во вторник.

Франциск вспоминает, что многие отговаривали его от поездки именно по причинам высоких угроз безопасности. Кроме того, это была первая его зарубежная поездка после перерыва, обусловленного пандемией. Но понтифик признается, что чувствовал необходимость посетить «многострадальную землю „нашего деда Авраама“ (в исламе пророк Ибрахим — прим. ТАСС), общего праотца евреев, христиан и мусульман. „Меня предупредили, как только мы приземлились в Багдаде. Полиция передала ватиканской жандармерии информацию английских спецслужб о молодой женщине-смертнице, которая направлялась в Мосул (посещение этого города было в программе — прим. ТАСС). Туда же направлялся с теми же целями фургон“, — рассказывает Папа Римский. Тем не менее поездка продолжалась без изменений, Франциск посетил разрушенный террористами „Исламского государства“ (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) город, и это стало одним из самых сильных впечатлений. „Когда я поинтересовался у жандармерии, что случилось с покушавшимися, командующий мне ответил, что их больше нет. Иракская полиция их обнаружила и сделала так, что они взорвались. И это меня сильно потрясло, это — еще один ядовитый плод войны“, — признается Франциск.

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