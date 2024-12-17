Музыкант Сергей Войтенко посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту

16:57

Московский Единый пункт отбора граждан на военную службу по контракту посетил музыкант Сергей Войтенко. Он посмотрел как устроена работа учреждения, а также пообщался с его посетителями и волонтерами. По словам артиста, он впервые побывал в таком центре.

«Меня очень впечатлила работа призывного пункта, потрясающе все очень оптимизировано, как все быстро и слаженно, в разных кабинетах по разным направлениям принимается информация: есть кабинет психологической помощи, есть кабинет, где принимаются анализы, есть помещение, где принимается вся информация, - отметил Войтенко. - Также здесь можно выпустить карты банковские: на себя и на свою семью, чтобы зарплата, которая начисляется бойцам, распределялась, и семья тоже ей могла воспользоваться».

По его словам, в основном посетителя пункта 30–40 лет. «Это очень здорово, это самый активный возраст, - ты сильный, выносливый, и мужчины в этом возрасте уже знают, куда идут, и знают, на что идут», – заявил музыкант.



По его словам, государство много делает для поддержки военнослужащих и их близких. «Я в том числе езжу по различным семьям, мы часто встречаемся с комитетом семей воинов Отечества, разговариваем с матерями, сестрами, дочерями, женами, общаемся, работаем», - отметил Войтенко. Он пожелал военнослужащим вернуться домой живыми, невредимыми и с победой.

Как уже сообщала «Независимая газета», Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал работать в Москве с апреля 2023 года на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Для посещения пункта нужно записаться на портале mos.ru. Прием граждан идет по будням с 9:00 до 18:00, в субботу – с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00.